Екатеринбург, , 06:17 — REGNUM В Екатеринбурге надзорные органы установили факт задержки стимулирующих выплат 22 сотрудникам «Института математики и механики им. Н.Н. Красовского УрО РАН» за октябрь 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Сумма задолженности составила 769 тыс. рублей. После того как надзорные органы внесли представление на имя руководителя института, долги по заработной плате были погашены в полном объёме.

Отметим, что также, в соответствии с трудовым законодательством России, сотрудникам была выплачена компенсация в связи с задержкой выплаты стимулирующей надбавки.