Мирный, Якутия, , 06:16 — REGNUM В городе Мирный Якутии ночные воры украли у спящих хозяев 19 тыс. рублей, сообщили корреспондент ИА REGNUM в МВД республики.

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В полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже денег с дачного домика.

Сотрудники уголовного розыска в ходе расследования установили подозреваемых: ранее судимых уроженцев Иркутской области и Бурятии.

«Подозреваемые проникли в дом, сняв стёкла из оконной рамы. Прошли мимо спящих хозяев и спокойно похитили из лежащей в спальне сумки 19 тыс. рублей. Деньги потратили на спиртное и продукты питания. Возбуждено уголовное дело», — пояснили в МВД.

Рецидивистам грозит срок лишения свободы до 6 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске задержан подозреваемый в краже 3 млн рублей из торгового павильона в Комсомольске.