Бразилиа, , 06:00 — REGNUM Президента Бразилии Жаира Болсонару доставили в больницу после того, как он упал в своей резиденции, сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление пресс-службы.

Сообщается, что в медучреждении президенту Бразилии сделали рентгеновские снимки, которые не выявили никаких проблем. Отмечается, что Болсонару останется под наблюдением врачей еще на 6−12 часов в госпитале вооруженных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал о результатах медобследования из-за подозрений на рак кожи. По результатам биопсии выяснилось, что у бразильского лидера рака кожи нет.

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