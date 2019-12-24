Екатеринбург, , 05:57 — REGNUM В Екатеринбурге завершились поиски 36-летнего многодетного отца, который ушёл из дома 10 дней назад. Как сообщили волонтёры поискового отряда «Прорыв» информационному порталу Е1, с мужчиной всё в порядке.

Отметим, что обстоятельства, при которых мужчина был найден, не сообщаются.

Напомним, что гражданин пропал 13 декабря из собственного дома, где у него оставались супруга и трое детей, и с тех пор его местонахождение было неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря в Екатеринбурге пропал 56-летний мужчина. Последний раз его видели сослуживцы на корпоративе. О пропаже человека заявили его родственники.

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