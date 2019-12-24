Екатеринбург, , 05:41 — REGNUM В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал дорожный рабочий. Как сообщает информационный портал Е1, ДТП произошло рано утром на улице Московской.

Инцидент произошёл возле дома № 76. Мужчину сбила «Газель» в тот момент, когда он чистил дорогу от снега. На место прибыла скорая помощь, которая доставила пострадавшего в больницу. По предварительным данным, у дорожного рабочего травмы головы и шеи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина. Утром 23 декабря на перекрёстке улиц Стачек и Энтузиастов столкнулись машины, в результате чего одна из них вылетела на тротуар и сбила идущего с дочерью (она получила травмы и госпитализирована) мужчину.

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