Петропавловск-Камчатский, , 05:55 — REGNUM Камчатка ожидает циклон с Тихого океана, вслед за которым на полуостров придёт мощный атмосферный вихрь со штормом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Гидрометеоцентре.

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Во вторник, 24 декабря, циклон принёс на полуостров небольшие осадки. Но уже в среду утром Камчатка встретит более мощный циклон с Тихого океана. На юго-западном побережье начнётся снег, усилится ветер, в среду вечером осадки начнутся в столице региона. В четверг, 26 декабря, снегопад усилится. Ветер будет достигать штормовой силы. Атмосферный вихрь задержится на Камчатке до 27 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край сковали сильные морозы. В нескольких районах отменены занятия в младших классах.