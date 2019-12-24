Веллингтон, , 05:29 — REGNUM Полиция Новой Зеландии прекратила поиски тел двух погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей ведомства.

«Семьи погибших уже уведомлены об этом решении. Полиция готова отреагировать, если поступит новая информация по пропавшим», — заявил представитель полиции.

Отмечается, что пока не найдены тела двух человек — Вайноны Лэгнфорд и Хэйден Маршалл-Инман. Предположительно, их тела попали в океан во время извержения.

Как сообщало ИА REGNUM, извержение вулкана на Уайт-Айленде произошло 9 декабря. В то время на острове находились 47 человек. В результате стихийных бедствий погибли 17 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии увеличилось до 17