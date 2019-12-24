Ванкувер, Канада, , 05:23 — REGNUM У западного побережья Канады было зафиксировано пять землетрясений магнитудой от 4,2 до 6,0. Об этом 23 декабря сообщает государственная служба Канады по наблюдению за этим природным явлением (Earthquakes Canada).

Последние подземные толчки магнитудой 4,8 были зарегистрированы 24 декабря в 02:38 по московскому времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км. Эпицентр землетрясения располагался в Тихом океане в 168 км на запад от муниципалитета Порт Харди в провинции Британская Колумбия.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нескольких толчках в этом районе, последний из которых магнитудой 6,0 был зафиксирован у западного побережья Канады в 176 км от муниципалитета Порт Харди.

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