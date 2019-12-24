Красногорск, , 05:19 — REGNUM Пожарные ликвидировали возгорание в цеху по переработке резины в деревне Чулково Раменского района Московской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщается, что начавшийся в ночь на 24 декабря пожар в промзоне деревни охватил 2500 кв. м. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение к 04:12 мск.

Информации о пострадавших и погибших не поступало. В связи с особой опасностью продуктов горения резины на место происшествия для замеров ПДК опасных веществ выехала группа Мособлпожспаса.