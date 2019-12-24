Хабаровск, , 05:48 — REGNUM Два десятка коров задержали в Хабаровском крае. Животных везли из соседнего Забайкалья. Ветеринарно-сопроводительных документов на скот у перевозчиков не было.

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Животных поместили в изолированное карантинное помещение, об этом сообщила региональная телекомпания Губерния. В отношении перевозчика составлен протокол об административном нарушении. За животными наблюдает краевая государственная ветеринарная служба.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал запретил охоту в Бикинском районе в связи со вспышкой африканской чумы свиней.