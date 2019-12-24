Хабаровск, , 05:35 — REGNUM Жители села Дубовый мыс в Нанайском районе Хабаровского края остались без врача и фельдшера. Об этом сообщили в эфире региональной телекомпании Губерния. Медсестра в таёжное село приезжает, но приём она ведет всего 6 часов в неделю.

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В министерстве здравоохранения региона о ситуации знают. Но, как объяснили чиновники, что-то исправить они смогут только осенью 2020 года — то есть, почти через год.

Раньше в селе была женщина — фельдшер. Но она ушла на пенсию. Люди жалуются, что теперь за обычной справкой нужно стоять в очереди в амбулаторию по несколько часов, да и то — только в те дни, когда приезжает медсестра.

В региональном минздраве разводят руками и рассказывают о том, что ожидают выпуска целевиков-студентов в Дальневосточном медуниверситете. Студенты получат дипломы осенью, вот тогда в ведомстве надеются обеспечить село врачом. В селе Дубовый мыс тоже надеются и на приезд фельдшера, и на приезд врача. Для них уже даже приготовили служебное жильё.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с обеспечением медицинскими кадрами в Хабаровском крае настолько тяжелая, что власти в ноябре приняли решение отменить возрастные ограничения по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Если раньше участником программы мог стать специалист до 50 лет, то сейчас никаких ограничений по возрасту нет. Однако и дефицит кадров меньше не становится.