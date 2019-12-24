Амурск, Хабаровский край, , 04:55 — REGNUM В Амурске Хабаровского края более 10 тысяч жителей остались без отопления в сильный мороз из-за порыва на теплотрассе.

Читайте также: Хабаровский край сковали сильные морозы

В маленьком Амурске ночью без отопления остались 49 многоквартирных домов. На улице в это время было не менее 25 градусов мороза. Без отопления, как сообщили в эфире региональной телекомпании Губерния, остались примерно 12 тыс. человек. В течение нескольких часов специалисты АО ДГК порыв устранили. Заполнение трубопроводов проводится постепенно. В настоящее время температура воздуха в жилых помещениях не ниже 20 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край сковали сильные морозы. В нескольких муниципалитетах отменены занятия в начальных классах школ.