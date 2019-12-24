Дрезден, Германия, , 04:31 — REGNUM Похитители драгоценностей из сокровищницы «Зеленый свод» в Дрездене могли получить за свою работу не более 40 тысяч евро, заявил детектив Йозеф Реш, участвующий в расследовании.

Отмечается, что Реш расследует преступление от имени анонимного мецената, стремящегося вернуть украденное в сокровищницу.

«Я догадываюсь и предполагаю, что грабители не получили много денег за грабёж», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что возможный «гонорар» грабителей составит 20−40 тысяч евро. Реш подчеркнул, что его наниматель готов заплатить 1,3 млн евро похитителям, если они укажут местоположение сокровищ.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября был ограблен музей «Зеленый свод» в Дрездене, в котором хранится уникальная коллекция драгоценностей. Общий ущерб от преступления оценивается в сумму более миллиарда евро. 11 декабря полиция Дрездена попросила жителей города и туристов поделиться фотографиями музея и его окрестностях, сделанных в период с 1 октября по 25 ноября.

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