Хабаровск, , 04:48 — REGNUM Глава Хабаровского края Сергей Фургал запретил все виды охоты в Бикинском районе в связи с африканской чумой свиней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В муниципалитете введен карантин в связи с выявлением случаев АЧС. Усилен контроль за убоем и реализацией мясной продукции.

Определены несколько карантинных зон и эпизоотический очаг — охотугодья в Бикинском районе. Именно на этой территории были обнаружены трупы диких кабанов с выявленным штаммом заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, африканская чума свиней атаковала Хабаровский край. На территории региона введены карантинные мероприятия.