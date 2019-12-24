Хабаровск, , 04:29 — REGNUM Сразу в нескольких районах Хабаровского края из-за аномальных морозов отменены занятия в начальных классах школ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На незапланированные каникулы отправлены дети с 1 по 4 класс в Верхнебуреинском, Комсомольском, Тугуро-Чумиканском районах. У остальных школьников занятия будут начинаться с 12 часов дня. Родителям рекомендовано сопровождать детей в школы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Комсомольске-на-Амуре из-за аномальных морозов отменены занятия в начальных классах.