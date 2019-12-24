Халапа-Энрикес, , 04:16 — REGNUM Во время нападения на новогоднюю вечеринку в Мексике были убиты мэр города Халапа (штат Оахака) Артуро Веласкес и сотрудник городской администрации Хавьер Терреро. Об этом 23 декабря сообщает телеканал Televisa.

Как стало известно, по праздновавшим людям открыли огонь ворвавшиеся в здание неизвестные преступники, которые после этого скрылись. Полиция не смогла задержать их по горячим следам.

О других погибших или пострадавших информации не поступало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря в результате нападения неизвестных в штате Пуэбла в центральной части Мексики были убиты трое сотрудников полиции.

Всего с начала 2019 года в Мексике было убито уже 32,6 тысяч человек. Это уже на 3% больше, чем в 2018 году. Основная часть преступлений связана с накомафией.

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