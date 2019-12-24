Сана, , 03:49 — REGNUM За последние несколько недель в столице Йемена от вируса гриппа H1N1 скончались восемь человек, сообщает 24 декабря информационное агентство Xinhua со ссылкой на подконтрольные хуситам СМИ.

Сообщается, что с ноября общее число инфицированных достигло 1600 человек. Причиной увеличения числа заболевших стало понижение температуры.

Осложняет ситуацию значительно разрушенная войной инфраструктура Йемена. Гражданская война в стране длится уже более четырех лет. Разразившися в стране гуманитарный кризис стал причиной уже нескольких эпидемий.