Петропавловск-Камчатский, , 03:37 — REGNUM Серия подземных толчков была зафиксирована у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Сообщается, что все сейсмособытия произошли в Камчатском заливе. Среди них было шесть землетрясений магнитудой от 3,5 до 5,4, однако общее число землетрясений сейсмологи назвать затруднились. Наиболее сильное сейсмособытие — магнитудой 5,4 — произошло в 66 километрах от Усть-Камчатска. Глубина очага составляла 52 километра. Местное управление МЧС РФ отметило, что все землетрясения жители края не ощутили. Информации о жертвах и разрушениях не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря два землетрясения магнитудой 4,5 были зафиксированы у восточного побережья Курильских островов. Угроза цунами не объявлялась, разрушений и пострадавших не было.

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