Анадырь, , 04:58 — REGNUM На Чукотке возобновили поиски сноубордиста, пропавшего в 15 км от поселка Эгвекинот при сходе лавины. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Чукотке.

О том, что под лавиной, сошедшей в воскресенье 22 декабря, оказался сноубордист, было сообщено 23 декабря. К вечеру спасатели обследовали 3500 квадратных метров площади сошедшей лавины. Вчера поиски затруднял мороз почти 30 градусов и сильный ветер.

Как следует из сообщения пресс-службы, 24 декабря погода для поисков значительно более благоприятная — температура воздуха минус 11 градусов, слабый ветер.

Дополнительные трудности вызывает то, что сноубордист спускался по пересечённой местности один и его точное место не известно. В поисках участвуют 15 спасателей и две единицы техники.

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