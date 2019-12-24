Сент-Пол, США, , 02:52 — REGNUM Жертвой выяснения отношений у ресторана города Спринг-Лейк в американском штате Миннесота стал 19-летний Чай Ян. Еще семеро получили ранения, сообщает 23 декабря One America News Network со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел вечером воскресенья, 23 декабря. Результатом ссоры у ресторана стали несколько выстрелов. Полиция не располагает информацией о количестве стрелявших. Все пострадавшие доставлены в больницы.

Правоохранители расследуют обстоятельства дела. В настоящий момент никто из вероятных подозреваемых не задержан.