Финикс , США, , 02:34 — REGNUM Неизвестный устроил стрельбу у торгового центра в американском Финиксе (штат Аризона), передает телеканал Fox News.

По его данным, мужчина, угрожая оружием, угнал автомобиль. При попытке угона он открыл огонь по прохожему, пытавшемуся воспрепятствовать преступлению, а также по водителю другой машины. Злоумышленник попытался скрыться с места преступления, однако при побеге врезался в автомобиль полиции. Полицейские ликвидировали преступника, пострадавших госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в американском Чикаго произошла стрельба во время вечеринки в жилом доме. В результате происшествия пострадали 13 человек. Отмечалось, что причиной перестрелки стал личный конфликт участников праздника.

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