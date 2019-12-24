Находка, Приморский край, , 02:36 — REGNUM После того, как в социальных сетях Приморья стали распространяться фотоснимки порта «Вера» с клубами угольной пыли, директору порта пришлось объясняться перед общественностью.

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По этому поводу гендиректор «Порт «Вера» Евгений Диев пояснил, что это был единичный случай, который стал следствием непредвиденных обстоятельств, пишет ИА PrimaMedia.

«Одна из партий угля сильно замерзла в пути (около трёх месяцев ехала по ж/д), её пришлось дробить на месте, что и вызвало пыление. Произошедшее — форс-мажор, такого не было раньше и не повторится впредь. Мы не будем принимать сорта углей, требующие такой обработки», — заявил он.

Из-за направления ветра основное запыление пришлось на территорию терминала, но осталось в пределах санитарно-защитной зоны — 500 метрах от границ участка терминала. До ближайшей жилой зоны более трёх км, что исключает возможность негативного воздействия на населённые пункты, отметил также директор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье по решению суда была остановлена перевалка угля, осуществляемая стивидорами в порту Находка. Порт должен устранить нарушения экологического законодательства, выявленное прокуратурой.