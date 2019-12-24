Киев, , 00:59 — REGNUM Тела оперативников СБУ были найдены недалеко от города Виноградов Закарпатской области Украины у границы с Венгрией, сообщает 23 декабря Страна.ua со ссылкой на источник в СБУ.

Сообщается, что группа военных была направлена в указанный район для борьбы с контрабандистами, однако из-за утечки информации оперативники попали в ловушку. После того, как связь с группой была потеряна, на поиски пропавших выдвинулась еще одна группа. Вскоре тела сотрудников были обнаружены со следами пыток. Все четверо скончались от пулевого ранения в голову.

Между тем в Службе безопасности Украины данную информацию назвали фейком. «Не распространяйте фейк про «расстрел группы СБУ на Закарпатье», — попросила журналистов на своей странице в Facebook спикер ведомства Елена Гитлянская. — Это полный бред!»