Ванкувер, Канада, 23 декабря 2019, 23:58 — REGNUM Второе за последний час землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали сейсмологи у западного побережья Канады. Об этом 23 декабря сообщила Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки были зарегистрированы в 19:49 по всемирному координированному времени (22:49 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Эпицентр землетрясения располагался в Тихом океане в 176 км от муниципалитета Порт Харди в провинции Британская Колумбия. Ближайший населённый пункт Тофино, в котором проживают около 1600 человек, находился в 329 км на юго-восток от эпицентра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,7, которое произошло у западного побережья Канады в 170 км от муниципалитета Порт Харди.
Читайте ранее в этом сюжете: У западных берегов Канады зафиксировано землетрясение