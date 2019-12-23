Ванкувер, Канада, , 23:58 — REGNUM Второе за последний час землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали сейсмологи у западного побережья Канады. Об этом 23 декабря сообщила Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зарегистрированы в 19:49 по всемирному координированному времени (22:49 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Эпицентр землетрясения располагался в Тихом океане в 176 км от муниципалитета Порт Харди в провинции Британская Колумбия. Ближайший населённый пункт Тофино, в котором проживают около 1600 человек, находился в 329 км на юго-восток от эпицентра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,7, которое произошло у западного побережья Канады в 170 км от муниципалитета Порт Харди.

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