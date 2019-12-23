Екатеринбург, , 23:56 — REGNUM На одном из оборонных предприятий Екатеринбурга, входящем в корпорацию «Уралвагонзавод», произошёл пожар, сообщает 23 декабря управление МЧС по Свердловской области.

По информации МЧС, пожар произошёл на заводе №9, однако к моменту приезда пожарных возгорание было ликвидировано самими работниками предприятия.

Причины и подробности инцидента выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря в Чеченской Республике РФ произошёл пожар на АЗС, охвативший площадь порядка 500 кв. метров.

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