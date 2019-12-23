Балахна, Нижегородская область, , 23:54 — REGNUM Задержан нижегородец, подозреваемый в убийстве женщины, останки которой были обнаружены на окраине Балахны. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

По версии следствия, в декабре 2019 года мужчина в ходе ссоры, которая происходила в одной из квартир на улице Челюскинцев, нанёс удар по голове своей 96-летней тёще деревянным предметом. Пожилая женщина от удара скончалась. Мужчина же после этого расчленил тело, а фрагменты упаковал в пакеты и спрятал в нескольких местах на территории Балахны.

В ведомстве подчеркнули, что подозреваемый сознался в содеянном. В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения. Следователи обнаружили остальные части тела погибшей.

ИА REGNUM напоминает, 19 декабря в лесополосе возле асфальтобетонного завода одна из местных жительниц обнаружила полимерные пакеты, в которых находились две ноги. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»).