Ростов-на-Дону, , 23:46 — REGNUM Девушка 19-летнего возраста погибла в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Ростове-на-Дону. Об этом 23 декабря сообщает УГИБДД по Ростовской области.

Авария произошла вечером в Ворошиловском районе города в переулке Измаильском. Девушка-водитель 19-ти лет, управляя автомобилем Kia Rio, совершила выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Skoda.

В результате ДТП девушка погибла на месте аварии. 33-летний водитель Skoda получил травмы, он был госпитализирован. В автомобиле Skoda также находились два пассажира: женщина и трёхлетний ребёнок, они не пострадали.

На месте аварии работают сотрудники экстренных служб. Следователи начали проверку по факту аварии, устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Советском районе Ростова-на-Дону, в результате которого водитель легкового автомобиля снёс газовую трубу и дерево.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону водитель снёс газовую трубу и дерево