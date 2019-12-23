Казань, , 23:28 — REGNUM Глава районного отдела образования уволилась в Татарии после участия школьников в тактико-строевых занятиях с личным составом подразделения МВД республики по Тукаевскому району. Об этом сообщили в министерстве образования и науки республики.

В министерстве по данному факту сформировали комиссию, которая проведет проверку с выездом в Тукаевский район.

«По его итогам будут приняты соответствующие меры», — цитирует представителя ведомства «Татар-информ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях распространилась видеозапись, которая якобы демонстрирует «учения», где школьников попросили нападать на правоохранителей со щитами. Полицейских же, отмечает публикатор в комментариях, просили давать отпор. По словам автора видео, запись сделана 20 декабря в Новотроицкой школе Тукаевского района.

Позднее проведение занятий с участием школьников опровергли в пресс-службе Росгвардии. Однако в МВД республики уточнили, что занятия с участием школьников действительно проходили в этом учебном заведении. Но по данному факту проводится проверка, поскольку участие гражданских лиц и сами занятия не были согласованы с руководством МВД по Татарии.

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