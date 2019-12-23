Оттава, , 23:26 — REGNUM Сейсмические толчки магнитудой 5,7 произошли возле западного побережья Канады, сообщает 23 декабря Геологическая служба США.

Подземные толчки были зафиксированы в 22:13 мск. Их эпицентр расположен на дне Тихого океана на 170 км западнее канадского муниципалитета Порт Харди.

Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

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