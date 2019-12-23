Липецк, , 23:23 — REGNUM Сёстры семи и 11 лет утонули в реке во время прогулки в Липецкой области. Об этом 23 декабря сообщает следственное управление следственного комитета по региону.

Об исчезновении девочек заявил в правоохранительные органы их старший брат, не дождавшийся сестёр с прогулки. Тела детей были обнаружены в воде реки Матрёнка в окрестностях села Дурово после непродолжительных розысков.

По версии следствия, девочки провалились под тонкий лёд реки, катаясь на санках. Следов насильственной смерти на телах детей при обнаружении не было.

По факту трагедии следователями начата проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего, изучаются условия проживания и воспитания детей в семье. В следственном комитете предупредили об опасности выхода на лёд, который сейчас, при аномально тёплой зиме, ещё не успел стать достаточно толстым.

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