Санкт-Петербург, , 23:10 — REGNUM Девочку 2018 года рождения, которую мать угрожала выкинуть из окна в Петербурге и её 12-летнего брата передали их отцу. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой.

После спасения детей, проживавших со своей матерью в Санкт-Петербурге на Караваевской улице, дети были помещены в социальное отделение ДГБ №5.

В органах опеки омбудсмену пояснили, что семья, где произошёл инцидент, на учёте не состояла. Мать и отец детей состояли в разводе, дети проживали с матерью. Отец детей, узнав о случившемся, выразил желание забрать их к себе. Мужчина навещал детей в больнице, где они проходили обследование, а после выписки дети поехали с отцом домой.

Мать детей после случившегося была помещена в психиатрическую лечебницу. В отношении женщины было заведено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что участковый уполномоченный Наиль Исламов спас ребёнка, которого мать хотела выбросить из окна пятого этажа в Санкт-Петербурге.

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