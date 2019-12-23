Дмитров , Московская область, , 22:51 — REGNUM Женщина погибла в результате наезда на неё легкового автомобиля в Московской области. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла вечером на 20-м километре трассы А107 (Московское малое кольцо) в Дмитровском городском округе. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу.

Женщина скончалась на месте от полученных травм.

На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб. Устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП. Начата проверка по факту произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх пострадавших в ДТП на западе Москвы.

Читайте ранее в этом сюжете: В аварии на западе Москвы пострадали три человека