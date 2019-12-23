Москва, , 22:38 — REGNUM Женщина и двое мужчин, вооружённые ножами, похитили шоколад из магазина на юго-востоке Москвы. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

О нападении на магазин сообщил в полицию администратор магазина на Волгоградском проспекте. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что трое злоумышленников, двое мужчин и одна женщина, вооружённые ножами, ворвались в магазин и, угрожая менеджеру торгового зала, совершили кражу.

Злоумышленниками был похищен шоколад на общую сумму две тысячи рублей.

По факту произошедшего заведено уголовное дело по статье о разбое. В настоящее время сотрудниками полиции начат ряд мероприятий по установлению личностей правонарушителей. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Московской области подозреваемых в серии разбойных нападений.

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