Москва, , 22:37 — REGNUM Три человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей на западе Москвы. Об этом 23 декабря сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в экстренных службах.

Авария произошла около 20:45 мск на перекрёстке улиц Богданова и Авиаторов. Столкнулись два транспортных средства.

В результате ДТП пострадали три человека. Сведений о состоянии пострадавших нет.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четверых детях и одном взрослом, которые пострадали в ДТП в Зеленограде.

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