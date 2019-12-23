Москва, 23 декабря 2019, 22:37 — REGNUM Три человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей на западе Москвы. Об этом 23 декабря сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в экстренных службах.
Авария произошла около 20:45 мск на перекрёстке улиц Богданова и Авиаторов. Столкнулись два транспортных средства.
В результате ДТП пострадали три человека. Сведений о состоянии пострадавших нет.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
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