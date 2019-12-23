Севастополь, , 21:33 — REGNUM Операция по обезвреживанию авиабомбы времён Великой Отечественной войны была проведена сотрудниками экстренных служб в Севастополе. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Авиабомба, предположительно, немецкого производства, была найдена строителями во время работ по реконструкции Большой Морской улицы. Об опасной находке немедленно сообщили спасателям, после чего район, где был обнаружен снаряд, был оцеплен.

Жители близлежащих домов эвакуированы, на место ЧП прибыли специалисты-взрывотехники. Решается вопрос о том, как и где будет нейтрализована бомба. В настоящее время специалисты устанавливают тип взрывателя у найденного боеприпаса. После этого бомба будет вывезена для обезвреживания на полигон. Если этого сделать будет невозможно, будет созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая примет решение о месте и способе утилизации бомбы.

По предварительной информации, вес снаряда составляет 50 кг. Мероприятия по обезвреживанию опасной находки продлятся несколько часов.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении схрона с оружием и боеприпасами в Ростовской области рядом с государственной границей.

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