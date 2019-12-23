ст. Червленная, , 21:11 — REGNUM Открытое горение на автозаправочной станции возле станицы Червлёная ликвидировано пожарными расчётами, сообщает 23 декабря пресс-служба МЧС России.

По информации МЧС, открытое горение было ликвидировано в 20:25 мск. Ранее пожарные расчёты провели пенную атаку, при помощи которой сбили пламя.

На данный момент на место происшествия переброшены 45 сотрудников пожарной охраны и 11 единиц пожарной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря на территории АЗС в станице Червленая в Чечне загорелись четыре цистерны с бензином, после чего огнём была охвачена площадь в 500 квадратных метров.

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