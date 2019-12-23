Москва, 23 декабря 2019, 21:17 — REGNUM В школах Москвы проводят профилактические беседы с учениками о правилах поведения во время эвакуации. Об этом 23 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.
После вала звонков от телефонных террористов в столичных учреждениях образования запустили серию профилактических занятий с детьми, где им разъясняют правила поведения во время эвакуации. Аналогичные занятия просят провести дома с учениками родители.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, родителям одной из школ на востоке Москвы предложили оставить детей дома из-за угрозы грядущей волны эвакуаций после сообщений о минировании.
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