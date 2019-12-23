Москва, , 21:17 — REGNUM В школах Москвы проводят профилактические беседы с учениками о правилах поведения во время эвакуации. Об этом 23 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

После вала звонков от телефонных террористов в столичных учреждениях образования запустили серию профилактических занятий с детьми, где им разъясняют правила поведения во время эвакуации. Аналогичные занятия просят провести дома с учениками родители.

«Ребенок учится в первом классе в центре Москвы. Сегодня у них прошло такое занятие, также нормы поведения нас просили повторить дома. Например, просят донести до детей, что эвакуация — не шутка, сколько бы раз она не проводилась. Ребенка просят научить быстро и спокойно собираться на выход, не собирая лишних вещей. Также необходимо позвонить родителям после выхода из опасной зоны. Родителей, в свою очередь, просят не паниковать, а также выдавать с собой в школу теплые кофты, которые можно быстро накинуть на себя в случае эвакуации. Такие инструкции разослали в нашей школе. Вот просьбы о запасной одежде, честно говоря, пугают», — сообщила ИА REGNUM мама московского школьника Марина Д.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, родителям одной из школ на востоке Москвы предложили оставить детей дома из-за угрозы грядущей волны эвакуаций после сообщений о минировании.

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