р-н Шадринский, , 20:58 — REGNUM В Курганской области уволен учитель физкультуры, нецензурно ругавший ученика на уроке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

В надзорное ведомство обратился родитель учащегося одной из школ Шадринского района по факту оскорбления со стороны педагога во время образовательного процесса.

Прокуратура в нецензурной брани педагога на ученика увидела нарушения требований федерального законодательства об образовании, норм профессиональной этики и совершение аморального поступка со стороны учителя, выполняющего воспитательные функции. Кроме того, его поступок подрывает авторитет школы и педсостава, что несовместимо с продолжением его работы в учебном учреждении.

Помимо увольнения, педагог привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ («Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме») и оштрафован.

Отметим, что ранее за нецензурную брань на учеников был уволен из школы в посёлке Боровский Тюменской области учитель ОБЖ.

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