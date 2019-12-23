Таганрог, Ростовская область, , 20:36 — REGNUM Мужчина, забивший насмерть сковородой знакомого, был осуждён на 12 лет лишения свободы в Ростовской области. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета по региону.

Конфликт между 53-летним мужчиной и его знакомым произошёл в августе текущего года. В ходе возникшей на бытовой почве ссоры после совместного потребления алкоголя, мужчина нанёс удары тяжёлой сковородой своему оппоненту.

Пострадавший был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, но, несмотря на усилия врачей, скончался. Суд в городе Таганроге признал обвиняемого виновным по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Суд приговорил обвиняемого к 12 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии особого режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.

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