Грозный, , 20:34 — REGNUM В Чечне горит автозаправка «Терек» в станице Червленная. Информация о возгорании поступила в дежурную смену в 18:20, сообщили ИА REGNUM 23 декабря в пресс-службе регионального спасательного ведомства. С пожаром борются 30 спасателей.

Автозаправка находится на окраине населенного пункта, вследствие этого угрозы распространения огня на жилые кварталы нет. Информации о погибших и пострадавших нет, отметили в МЧС.

Два часа назад сообщалось, что горят три резервуара с бензином и существует угроза распространения огня на две соседние цистерны. Чтобы не допустить этого, производится охлаждение резервуаров. В настоящее время речь идет о четырех горящих цистернах с бензином, пишет ТАСС. По данным информагентства, пожар распространился на площади 500 кв. м.