Кальяри, Италия, , 20:27 — REGNUM Новые штормы, обрушившиеся на побережья Италии в понедельник, 23 декабря, привели к целому ряду разрушительных последствий, передает информагентство ANSA.

Уровень воды в лагуне Венеции поднялся до 144 см, однако на этот раз обошлось без затопления улиц и площадей города.

В Палермо ураганный ветер обрушил несколько деревьев, карнизов и крыш, сообщается как минимум о трех пострадавших.

У берегов Сардинии торговое судно в шторм село на мель, корпус корабля получил повреждения, которые продолжают устранять.

Мощный шторм обрушился и на побережье в регионе Калабрия, самым крупным пострадавшим объектом инфраструктуры стал один из старинных пирсов, расколотый штормом на две части.