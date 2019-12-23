ст. Червленная, , 20:11 — REGNUM Возгорание площадью 500 кв. метров произошло на автозаправке в одной из станиц Чечни. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре поступила в региональное ведомство около 18:20 мск. Пожар произошёл на автозаправочной станции «Терек», расположенной на окраине станицы Червленая. Загорелись цистерны с бензином и сжиженным газом.

Общая площадь пожара составляет около 500 кв. метров. Территория АЗС оцеплена сотрудниками полиции. В тушении пожара принимают участие 30 человек и шесть единиц техники.

Угрозы распространения огня на близлежащие строения нет, так как рядом с АЗС нет ни жилых домов, ни других зданий. Пострадавших в результате пожара нет. Обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возгорании автомобиля во дворе частного жилого дома в Чечне. В результате пожара пострадали два человека.

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