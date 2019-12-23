Орел, , 20:04 — REGNUM Громкое дело в отношении заместителя начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Орловской области полковника полиции Фёдора Козина и бывшего начальника отделения ОЭБ и ПК УМВД России по Орлу майора полиции Павла Кленышева, обвиняемых в получении взятки и в злоупотреблении полномочиями, направлено в суд, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, в октябре 2018 года Фёдор Козин за взятку в четыре миллиона рублей согласился помочь местному бизнесмену избежать уголовной ответственности по статьям о краже и мошенничестве. Доследственная проверка в отношении бизнесмена находилась в ведении Кленышева, который вступил в сговор со своим начальником, считают следователи. Согласно материалам дела, обвиняемые через двух посредников получили от бизнесмена сначала 200 тысяч рублей, а затем договорились о передаче 1,8 млн рублей. При получении второй партии взятки 8 ноября 2018 года Кленышев был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Также, как считает следствие, Козин в 2018 году осуществлял покровительство руководства частной компании, которое, получив от коммерческой структуры на хранение по договору зерно на сумму более 60 миллионов рублей, реализовало его третьим лицам.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.