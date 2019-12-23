Апатиты, Мурманская область, , 19:48 — REGNUM Подростков, напавших на представителей полиции, отправили под родительский присмотр. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Мурманской области.

«Четверо несовершеннолетних допрошены в качестве подозреваемых, в их отношении избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетними законными представителями, предусмотренная УПК РФ», — сообщили в региональном Следкоме.

Напомним, 2 декабря в Апатитах после школьной дискотеки подростки напали на полицейских. Двое правоохранителей получили серьезные травмы. По данным местных СМИ, молодые люди состоят на профилактическом учете.

Между тем, как сообщает «Российская газета», родители одного из подростков написали заявление в местный следственный отдел СУ СК РФ по Мурманской области с требованием проверить правомерность действий полиции в ходе задержания подростков.