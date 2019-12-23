Москва, , 19:35 — REGNUM Обвинение просит для участника несанкционированного митинга Самариддина Раджабова три года и шесть месяцев лишения свободы, об этом 23 декабря в Мещанском суде города Москвы заявил прокурор, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Раджабов обвиняется в том, что во время несогласованных митингов 27 июля бросил бутылкой в полицейских.

Потерпевшие по уголовному делу сотрудники МВД считают, что упавшая возле них бутылка привела к «хлопку» и причинила им моральный вред, напугав их и спровоцировав других участников несогласованной акции.

Как сообщало ИА REGNUM, несогласованные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму проходили в Москве 27 июля и 3 августа.