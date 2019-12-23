Санкт-Петербург, , 19:30 — REGNUM Информацию о водителе, пострадавшем во время дорожного конфликта со стрельбой проверяет полиция в Санкт-Петербурге. Об этом 23 декабря сообщает ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Дорожный конфликт между водителями двух легковых автомобилей произошёл утром 23 декабря в Красносельском районе на пересечении улицы Адмирала Трибуца и Петергофского шоссе. По предварительным данным, ссора произошла из-за некорректной езды одного из водителей.

Оба водителя остановились и один из них выстрелил своему оппоненту в лицо из, предположительно, травматического оружия. После этого стрелявший скрылся с места происшествия на своём автомобиле.

В МВД отметили, что заявлений по факту дорожного конфликта ни от одной из сторон получено не было. Проверка проводится на основании сообщений очевидцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о розыске полицейскими в Санкт-Петербурге мужчины, который выстрелил из травматического пистолета в шею пассажиру в автобусе.

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