Салехард, , 18:33 — REGNUM Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь. Об этом Яровская сообщила Ura.ru.

Источники издания говорят, что журналистку «попросили» покинуть коллектив. Якобы кому-то не понравилась формулировка вопроса с неприкрытой лестью в адрес губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Другие сообщают, что Яровская выхватила микрофон у коллеги, который должен был задать согласованный вопрос про перспективы Северного широтного хода — 2.

В «Ямал-Регионе» уход журналистки после пресс-конференции с Путиным не комментируют.

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