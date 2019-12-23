Саратов, , 18:17 — REGNUM Подозреваемый в нападении на сотрудников полиции арестован по решению Волжского районного суда города Саратова. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета по Саратовской области.

Следователями было возбуждено ходатайство перед судом об избрании меры пресечения в отношении 32-летнего подозреваемого в нападении на сотрудников полиции. Суд согласился с доводами следствия и избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста на срок до 21 февраля включительно.

Мужчина подозревается в преступлении, предусмотренном статьёй о посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока.

Напомним, нападение на сотрудников полиции произошло 21 декабря. Полицейские остановили вечером двух мужчин для проверки документов. Один из мужчин выстрелил в 28-летнего сотрудника полиции Михаила Гадеева и нанёс ему огнестрельное ранение, от которого Гадеев позднее скончался в больнице. Второй полицейский был госпитализирован с травмами. По данным ГУ МВД по региону, напавшие на полицейских мужчины являлись особо опасными преступниками.

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