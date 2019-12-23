Манила, , 17:56 — REGNUM Не менее трехсот человек получили отравления из-за кокосовой водкой на Филиппинах, 23 декабря сообщает BBC.

Массовое отравление произошло в провинциях Лагуна и Кесон к востоку от Манилы. В настоящий момент известно, что как минимум девять из отравившихся погибли, десятки человек находятся в крайне тяжело состоянии.

Кокосовая водка, известная на Филиппинах под названием «ламбаног», достаточно популярна на Филиппинах. Владелец завода, водкой которого отравились жители двух провинций, арестован.

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