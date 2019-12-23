Казань, , 17:28 — REGNUM Ещё одно дело в отношении матери, посадившей своего шестилетнего сына за руль, заведено следователями в Татарии. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по региону.

Продолжается расследование уголовного дела против жительницы Набережных Челнов, посадившей своего ребёнка шести лет за руль автомобиля, двигавшегося на большой скорости. В отношении подозреваемой было возбуждено ещё одно уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, женщина, находясь в отделении полиции в городе Мамадыше, ударила сотрудницу полиции и толкнула её. Кроме того, подозреваемая разорвала административные протоколы, составленные в отношении неё сотрудниками и разбросала бумаги, лежавшие на полке в кабинете следователя.

Напомним, многодетная жительница Татарии в ноябре текущего года опубликовала в соцсети видеозапись со своим шестилетним сыном, управлявшим автомобилем на скорости более 100 км/час. В отношении женщины были возбуждены уголовные дела по статьям об оставлении в опасности, вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что многодетная мать, выложившая в сеть видео с шестилетним сыном, управляющим автомобилем, не находит в этом ничего плохого.

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